Weekgemiddelde coronagevallen verder gedaald

Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn 2614 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er ruim 700 minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

Een dag eerder registreerde het RIVM 2155 nieuwe coronagevallen. Dat getal viel echter lager uit doordat niet alle positieve tests waren doorgegeven door de GGD’en. Of alle ontbrekende aantallen zijn opgenomen in het cijfer van donderdag is niet bekend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg in de afgelopen zeven dagen 16.595 meldingen van positieve tests, gemiddeld 2371 per dag. Dat gemiddelde daalt al zo’n drie weken, hoewel het tempo van de daling in de afgelopen week wel is afgenomen.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met zeven. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden negen overlijdens geregistreerd.