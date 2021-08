Uiterwaarden nog lang niet opgeruimd na hoogwater in juli

De uiterwaarden van de grote rivieren en de oevers van de Maas zijn nog lang niet opgeruimd na de hoogwaterperiode in juli. Vrijwilligers zijn daarom nog steeds welkom bij natuur- en waterbeheerders om mee te helpen met het oprapen van plastic, schroot, hout en ander zwerfafval dat is achtergebleven nadat het water zakte. Natuurmonumenten, Schone Rivieren en MaasCleanup organiseren zaterdag weer speciale opruimacties.

Rijkswaterstaat heeft een kaart gemaakt van gebieden waar vrijwilligers op eigen houtje veilig aan de slag kunnen gaan langs Maas, Waal, Rijn, IJssel, Lek en Merwede. Op de kaart staan veel paarse stippen, die aangeven dat het daar nog niet veilig genoeg is. Vooral langs de grote rivieren zakt de hoge waterstand heel langzaam. De rivieroevers zijn daar onbetrouwbaar. Op andere plekken liggen nog gevaarlijke objecten die eerst weggehaald moeten worden. Oranje gebieden op de kaart zijn nog niet geïnspecteerd en daarom ook verboden.

Schone Rivieren, een samenwerkingsorganisatie van gemeenten en milieugroeperingen, waarschuwt opruimers dat ze de meldkamer Water van Rijkswaterstaat moeten bellen als ze gevaarlijke stoffen of voorwerpen tegenkomen, hele grote spullen of een dood dier. Mocht het snelstromende rivierwater een menselijk lichaam meegevoerd hebben, dan moet het gebied direct ontruimd worden nadat de politie is gebeld.

IVN Natuureducatie organiseert op 4 september een opruimdag in de uiterwaarden van de Waal, waar het nu nog te nat is.