Reddit wil na investeringsronde meer dan 10 miljard waard zijn

Reddit, het onlineprikbord waar gebruikers over allerlei onderwerpen met elkaar kunnen praten, verwacht in een nieuwe investeringsronde 700 miljoen dollar op te halen. Daarmee wordt het bedrijf op papier meer dan 10 miljard dollar waard.

Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken voor ‘strategische investeringen’, met name internationaal. Daarbij moeten nieuwe manieren om de Reddit-gemeenschap te bereiken worden ontwikkeld en advertentiemogelijkheden worden versterkt. Daarmee komen er ook extra banen bij. Onder meer de Amerikaanse financieel dienstverlener Fidelity Management en enkele eerdere geldschieters investeerden in deze ronde.

Reddit haalde eerder dit jaar in een investeringsronde ook al enkele honderden miljoenen dollars op en nam toen een financieel directeur aan. Ook breidde het platform al uit naar het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië. Andere landen volgen.

Het onlineplatform was in het afgelopen kwartaal voor het eerst goed voor meer dan 100 miljoen dollar aan advertentie-inkomsten, aldus Reddit. Het internetforum wil ook nieuwe manieren ontwikkelen om gemeenschappen met elkaar te verbinden via video en audio.