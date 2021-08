Instituut: Nederlandse zeevaart kan last krijgen van brexit

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk door de brexit niet meer gebonden aan wet- en regelgeving van de Europese Unie. In plaats daarvan geldt nu een handels- en samenwerkingsovereenkomst met de EU. Dat betekent wel dat de Britse overheid beleid kan aanpassen, onder meer op maritiem vlak, schrijft het KiM in het rapport.

Zeehavens in de EU kunnen bijvoorbeeld problemen krijgen als er wordt geconcurreerd op milieuregels. Als Britse zeehavens daarin minder streng zijn, kunnen Nederlandse zeehavens omzet verliezen. Dit zal wel alleen het geval zijn als duidelijk is waar het Verenigd Koninkrijk precies voor kiest. Het is onder meer nog onduidelijk of het Verenigd Koninkrijk meedoet met een Europese CO2-uitstootregeling voor de zeevaart.

Ook andere fiscale regelingen kennen een potentieel negatief effect op de Nederlandse zeevaart, schrijf het instituut. Een reder kiest altijd voor een bepaald land en dus vlag om onder te varen. Als de Britse overheid varen onder Britse vlag aantrekkelijker maakt, kan dat ten koste gaan van werkgelegenheid in de Nederlandse maritieme sector, aldus het rapport.

Het KiM voerde de studie uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.