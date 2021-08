Centrale Bank Turkije morrelt niet aan rente ondanks druk Erdogan

Het belangrijkste Turkse rentetarief bleef staan op 19 procent. Die beslissing kwam overeen met de gemiddelde verwachting in de markt. De reële rente in Turkije, dus de rente verminderd met het inflatiepercentage, kwam in juli uit op bijna nul. De inflatie in juli steeg naar 18,95 procent.

De centrale bank hield vast aan zijn belofte om de rente hoger te laten zijn dan de inflatie. Daarmee ligt bankgouverneur Şahap Kavcioğlu op ramkoers met Erdogan. Volgens de president zorgen de hoge rentetarieven er juist voor dat de inflatie oploopt. De opvatting van Erdogan wordt door kenners als uiterst onorthodox bestempeld. Gangbaar beleid onder economen en centrale bankiers is juist om de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen.

Rentes verlagen

Erdogan drong er meermaals op aan om de rentes te verlagen. Kavcioğlu kan de door de president gewenste verlaging pas doorvoeren als de inflatie wat afkoelt, of hij zou zijn eerdere belofte moeten verbreken. De prijzen in Turkije lopen op als gevolg van een zwakkere munt, stijgende grondstofprijzen en droogteperioden die de oogsten van landbouwproducten zwaar hebben geraakt.

Kavcioğlu werd eerder dit jaar aangesteld als bankgouverneur. Dat gebeurde na het ontslag van Naci Ağbal, die op zijn beurt de rente meermaals verhoogde om de inflatie onder controle te krijgen. Ook een aantal andere bestuurders van de centrale bank werden op last van de president eerder al vervangen.