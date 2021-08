Britse toezichthouder: Facebook moet Giphy mogelijk weer verkopen

Facebook moet animatieplatform Giphy mogelijk alweer verkopen. Volgens onderzoek van de Britse mededingingsautoriteit CMA zou de samenwerking tussen de twee bedrijven de concurrentie in de online advertentiemarkt schaden. Facebook kocht Giphy in mei vorig jaar, naar verluidt voor 400 miljoen dollar.

‘Door de overname van Giphy zou Facebook gif-animaties op concurrerende platforms kunnen verwijderen of meer gebruikersgegevens kunnen vereisen om toegang te krijgen’, aldus CMA. Volgens de toezichthouder wordt met de overname ook een potentiële uitdager van Facebook uitgeschakeld.

Partijen mogen tot 2 september reageren op de eerste conclusies van het onderzoek. In april werd bekend dat de CMA een diepgaand onderzoek zou gaan doen naar de overname. Facebook liet toen weten geen concessies te doen.

Giphy is een database van gif-animaties voor sociale media en chatapps. Daarmee kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames. Voor Facebook was de overname in mei vorig jaar logisch. De helft van alle animaties die vanuit Giphy worden verstuurd, komt op apps of websites van het bedrijf.