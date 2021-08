Verdachte mishandeling Frédérique op vrije voeten

Frédérique werd eind vorige maand meerdere keren in haar gezicht geslagen en liep daarbij een kaakfractuur op en brak haar neus en diverse tanden. Ze moest behandeld worden in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat het om lhbti+-gerelateerd geweld gaat.

Het meisje werd mishandeld nadat ze geen antwoord had willen geven op de vraag of ze een jongen of meisje is.