Afbouwen coronaregels deert maaltijdbezorger Delivery Hero niet

Maaltijdbezorger Delivery Hero merkt nog altijd dat mensen volop gebruik maken van de mogelijkheid om thuis eten te laten bezorgen, ook nu crisismaatregelen steeds meer worden afgebouwd. De Duitse onderneming zag het aantal bestellingen in het tweede kwartaal op recordhoogte uitkomen, wat aanleiding voor de onderneming is om de financiële prognoses voor het hele jaar te verhogen.

Delivery Hero zag in de meetperiode het aantal orders met 79 procent stijgen tot 730 miljoen. Daarmee wist het bedrijf de verwachtingen van marktkenners licht te overtreffen. De groei vond plaats op het moment dat landen weer wat meer van het slot gingen en mensen vaker buiten de deur konden eten. Volgens Delivery Hero heeft dit wel enig effect gehad op de winstmarges, maar was de impact op de bestellingen gering.

Voor het hele jaar ging Delivery Hero eerder uit van een omzet van maximaal 6,6 miljard euro. In de nieuwe raming is dit maximaal 6,7 miljard euro aan opbrengsten.

De onderneming is in Duitsland ook begonnen met de verdere uitrol van zijn merk Foodpanda, dat ook boodschappen bezorgt. Na Berlijn moet Foodpanda actief worden in steden als Hamburg, München en Frankfurt. Eerder had Delivery Hero zijn Duitse activiteiten aan Just Eat Takeaway verkocht, maar na enkele jaren afwezigheid op zijn thuismarkt keerde het bedrijf er eerder dit jaar terug.