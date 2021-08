Ørsted voorziet lagere winst door minder wind

Het Deense windenergiebedrijf Ørsted heeft last van te weinig wind. De onderneming, die windmolenparken op zee door heel Europa uitbaat, merkte in de eerste zeven maanden van dit jaar dat de windsnelheid lager lag dan eerdere jaren. De windmolens van Ørsted wekten daardoor minder energie op en dus voorziet het bedrijf ook minder winst voor heel dit jaar.

Ørsted verwacht nu dat de bedrijfswinst, dus voor onder meer belastingen en eenmalige posten, aan de onderkant van de eerdere voorspelling uitkomt, wat neerkomt op zo’n 15 miljard kroon. Dat is omgerekend ruim 2 miljard euro. Daarbij gaat het bedrijf nog wel uit van normale windsnelheden in de laatste vijf maanden van het jaar, dus als de trend zich doorzet moet de winstverwachting mogelijk nog verder omlaag.

In het eerste halfjaar werd de winst van Ørsted flink opgedreven door de verkoop van een belang in het Nederlandse windmolenpark Borssele 1 & 2 voor de Zeeuwse kust. Daardoor kwam de nettowinst op ruim 7 miljard kroon uit. Verder won het bedrijf het recht om een groot windmolenpark voor de kust van de Amerikaanse staat New Jersey te bouwen.

Ørsted krijgt steeds meer concurrentie nu ook olie- en gasbedrijven onder druk van de publieke opinie steeds nadrukkelijker naar groene energie kijken. Overigens begon het Deense bedrijf zelf ook als olie- en gasbedrijf onder de naam Dong.