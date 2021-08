Cijfers verzekeraars Aegon en NN vallen goed op Damrak

Op de Amsterdamse beurs vielen de resultaten van Aegon en NN Group donderdag in de smaak bij beleggers. De twee verzekeraars behaalden flinke winsten in de afgelopen maanden. De Europese aandelenmarkten lieten verder weinig beweging zien, ondanks de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers keken onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.

Aegon ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 6 procent. De verzekeraar profiteerde in het tweede kwartaal volop van de verbeterde marktomstandigheden, zoals de gunstige situatie op de aandelenmarkten en ontwikkelingen rondom claims die voor het concern positief uitpakten. Voor Aegon was dit reden het dividend te verhogen. De onderneming sloot het kwartaal af met een winst van 849 miljoen euro, na een verlies van dik 1 miljard euro een jaar geleden.

NN Group won bijna 4 procent. De eigenaar van onder meer Nationale-Nederlanden wist de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots te verdubbelen tot 1,4 miljard euro. Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Ook verstrekte NN meer hypotheken.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 776,26 punten. Olie- en gasconcern Shell, een zwaarwegend fonds in de hoofdindex, noteerde ex dividend en daalde 0,7 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 1087,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,2 procent.

Telecomconcern KPN won 0,5 procent na de resultaten van concurrent T-Mobile Nederland, die in het tweede kwartaal veel nieuwe klanten heeft binnengehaald. Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, zag de winst afgelopen kwartaal sterk stijgen en schroefde de verwachting voor het hele jaar op. Deutsche Telekom klom 1,5 procent in Frankfurt. ABN AMRO behoorde tot de staartgroep in de MidKap met een min van 1 procent. De bank won een dag eerder nog ruim 9 procent dankzij sterke kwartaalresultaten.

TUI

TUI won dik 2 procent in Frankfurt. Het grootste reisbureau ter wereld leed opnieuw verlies, maar zag het aantal boekingen voor de zomer wel stijgen. Delivery Hero zakte 4 procent. De Duitse maaltijdbezorger verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na een recordaantal orders in het tweede kwartaal. Het bedrijf verwacht echter dat de kernactiviteiten verlieslatend blijven door forse investeringen.

De euro was 1,1732 dollar waard tegen 1,1740 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 69,01 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 71,23 dollar per vat.