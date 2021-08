Britse economie groeide harder door horeca en medische zorg

De Britse economie is in juni harder gegroeid dan economen hadden verwacht. Onder meer de hervatting van de reguliere gezondheidszorg en meer horecabezoek droegen daaraan bij. De horeca mocht sinds half mei weer mensen binnen ontvangen en in juni kwam daar bovendien het EK voetbal bij waar Engeland goed presteerde.

De economische groei in juni kwam op 1 procent uit ten opzichte van mei. De grote dienstensector ging harder vooruit dan het gemiddelde, maar de industriële productie daalde juist. Dat was voor een groot deel te wijten aan de lagere productie van olievelden. De productie van fabrieken was met een groei van 0,2 procent ook maar iets hoger dan een maand eerder. De bouwsector kromp met 1,3 procent

Het bruto binnenlands product (bbp) in het Verenigd Koninkrijk is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Eind juni was de economie nog 2,2 procent kleiner dan in februari vorig jaar.