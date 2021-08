Bosch wil meer verdienen met verkoop van accu’s en technologie

Bosch wil de omzet op dit terrein de komende jaren opvoeren naar 250 miljoen euro in 2025. Dat was in 2020 nog 100 miljoen euro. Het bedrijf wil bijvoorbeeld complete fabriekshallen aan apparatuur leveren waarmee de batterijen kunnen worden gemaakt. Wat betreft opbrengsten is de divisie industriële technologie de kleinste van de vier centrale bedrijfstakken van Bosch.

De belangrijkste divisie van Bosch levert onderdelen aan de auto-industrie. Die tak was vorig jaar goed voor ruim de helft van de totale omzet van 71,5 miljard euro van het bedrijf. Bosch verkoopt verder onder meer consumentengoederen als gereedschap en stofzuigers maar levert ook diensten op het gebied van gebouwbeheer en beveiliging. Er werken wereldwijd zo’n 395.000 mensen bij de onderneming.