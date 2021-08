Aandacht voor verzekeraars Aegon en NN Group op Damrak

Op Beursplein 5 gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de AEX-bedrijven Aegon en NN Group. De twee verzekeraars gaven een kijkje in de boeken. Olie- en gasconcern Shell, een zwaarwegend fonds in de hoofdindex, noteert ex dividend. Daarnaast zijn beleggers gespitst op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.