Taliban nemen tiende provinciehoofdstad in een week over

De Taliban zeiden zelf ook al dat ze Ghazni hadden ingenomen. Volgens hen is de hele stad onder controle, zijn er veel wapens in beslag genomen en veel soldaten gedood of gevangen genomen. In de stad wonen ongeveer 270.000 mensen.

Volgens het parlementslid wordt er in delen van de stad nog gevochten, maar heeft de Taliban de belangrijkste punten in handen.

Sinds vrijdag hebben de Taliban tien van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Eerst namen ze vooral plattelandsgebieden over, maar sinds vorige week zijn de Taliban een aanval op grote steden begonnen.