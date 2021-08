Nikkei staakt meerdaagse winstreeks

De beurs in Tokio ging donderdag wat omlaag, na vier winstdagen op rij. De koersverliezen bleven beperkt dankzij de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door een meevallend inflatiecijfer. Het gemiddelde prijspeil in de Verenigde Staten liep in juli minder hard op dan gevreesd. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank sneller dan verwacht zal beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld om de inflatie in te dammen nam daardoor af.

De toonaangevende Nikkei ging uiteindelijk 0,2 procent lager de dag uit op 28.015,02 punten. De vervoerder van zeecontainers Kawasaki Kisen was de sterkste stijger met een winst van 8 procent. Sectorgenoten Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen klommen ruim 2 procent. De maker van industriële machines SMC won bijna 4 procent dankzij een verhoging van de winstverwachting. Rakuten zakte bijna 7 procent. Het Japanse e-commercebedrijf zag het verlies de afgelopen zes maanden verder oplopen.

Elders in de Aziatische regio gingen de beurzen ook licht omlaag door aanhoudende coronazorgen. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Chinese maker van elektrische auto’s Li Auto beleefde een weinig spectaculair beursdebuut. Het aandeel daalde tot 1,8 procent en schommelde daarna rond de introductieprijs.

De Kospi in Seoul zakte 0,5 procent na een recordaantal van meer dan 2200 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Korea. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent. In de Australische miljoenenstad Melbourne werd de lockdown met een week verlengd.