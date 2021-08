T-Mobile haalt meer mobiele klanten binnen na heropening winkels

T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal veel nieuwe klanten binnengehaald. Het gaat met 70.000 nieuwe abonnees voor mobiele abonnementen om de grootste groei in anderhalf jaar. Dat is volgens topman Søren Abildgaard deels te danken aan de heropening van de winkels na alle maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. Hij kon niets zeggen over de nieuwste overnamegeruchten rond zijn bedrijf.

Inmiddels nemen bijna 6,9 miljoen mensen mobiele telefonie af bij T-Mobile en verwante merken als Tele2, Ben en Simpel. Het concern heeft ongeveer een derde van de markt in handen. Abildgaard zegt dat steeds meer klanten gebruikmaken van een Unlimited-abonnement, al wil de Deen geen exacte aantallen en groeicijfers noemen over specifieke pakketten om de concurrentie niet wijzer te maken.

Met dat abonnement kunnen klanten onbeperkt bellen en internetten op het netwerk van T-Mobile. Het bedrijf heeft voor 5G een landelijke dekking van 92 procent. In Nederland bieden de drie grote telecombedrijven KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile al 5G aan. Dat gaat nog wel om de relatief trage variant. De frequenties die veel sneller internet mogelijk maken, komen pas later beschikbaar.

Overnamegeruchten

Rond T-Mobile Nederland gaan al sinds eind 2015 overnamegeruchten. Persbureau Bloomberg meldde toen dat moederbedrijf Deutsche Telekom zijn Nederlandse activiteiten wilde verkopen. Dinsdag maakte Bloomberg bekend dat de Indiase miljardair Mukesh Ambani met zijn conglomeraat Reliance overweegt een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland.

Abildgaard vindt het niet belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over een overname. ‘Als die er al komt’, voegde hij toe. De geruchten zorgen volgens hem niet voor onrust omdat er maar een paar mensen binnen het bedrijf bezig zijn met een mogelijke overname.

Nieuw glasvezelnetwerk

In april maakte T-Mobile bekend een samenwerking aan te gaan met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. De eerste klanten kunnen voor het eind van het jaar worden aangesloten in Zoetermeer en Haarlem. Het telecomconcern gaat in de komende maanden bekendmaken waar het glasvezelnetwerk nog meer wordt uitgerold. Dat wil T-Mobile niet ver van tevoren doen omdat ‘de concurrentie dan ook juist in die gebieden gaat uitbreiden.’ Volgens Abildgaard hebben Nederlanders er niets aan als er op sommige plekken keuze is uit drie netwerken terwijl er op andere plekken nog geen glasvezel ligt.

De omzet van T-Mobile Nederland steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 5 procent naar 506 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat, dus de winst voor aftrek van onder meer belastingen, nam met 8 procent toe tot 155 miljoen euro.

Moederbedrijf Deutsche Telekom schroefde zijn winstverwachting voor heel 2021 wat op. Er werd het afgelopen kwartaal meer winst geboekt in de Verenigde Staten dan eerder was voorzien. Dat is veruit de belangrijkste markt voor het bedrijf. Deutsche Telekom rekent nu op een bedrijfsresultaat van 37,2 miljard euro in 2021, voor aftrek van onder meer belastingen. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal met 150 procent naar 1,9 miljard euro.