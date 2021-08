Rutte naar Groningen voor bezoek aan aardbevingsgebied

Demissionair premier Mark Rutte gaat op werkbezoek in Groningen om te praten met mensen in het aardbevingsgebied. Hij spreekt op verschillende plekken in de provincie over de aardbevingsschade en de versterking van gebouwen. Ook neemt de minister-president een kijkje bij een busremise waar waterstof getankt kan worden.

In Loppersum praat Rutte met de Commissie Bijzondere Situaties, die is opgericht om als vangnet te dienen voor mensen die als gevolg van de aardbevingen in bijzondere, urgente situaties zijn beland. In datzelfde dorp spreekt hij met het steunpunt Stut-en-Steun, dat ook bewoners bijstaat. Rutte ontmoet ook inwoners van Steendam en Tjuchem die zich bezighouden met de versterkingsoperatie.

Nadat Groningen als gevolg van de aardgaswinning te maken kreeg met aardbevingen die veel schade hebben veroorzaakt, hoopt het kabinet van de provincie een gebied te maken met een belangrijke rol in de energietransitie. In dat kader gaat Rutte langs bij de busremise in de stad Groningen.

Rond de verkiezingen opperde de premier zelfs dat er misschien een kerncentrale in de provincie gebouwd zou kunnen worden. Daar moest hij snel van terugkomen omdat dat idee bij veel Groningers in het verkeerde keelgat schoot. Het vorige werkbezoek van Rutte aan het aardbevingsgebied was in april.