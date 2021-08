Uitspraak over beschermde zandhagedis rond Circuit Zandvoort

De bestuursrechter in Haarlem doet donderdag uitspraak in twee zaken die milieuorganisaties aanspanden om de rugstreeppad en de zandhagedis beter te beschermen bij het circuit in Zandvoort. Milieuorganisaties stellen dat de bouw van tribunes ten behoeve van de Dutch Grand Prix in strijd is met het bestemmingsplan en de natuurwetgeving.