Burgemeesters bespreken nieuw maatregelenpakket coronacrisis

De burgemeesters hebben er vorige maand op aangedrongen dat er een vergoeding of compensatie komt voor de zogenoemde 'dorpsfeesten'. Dat zijn lokale of regionale evenementen die door vrijwilligers worden georganiseerd en die niet door konden gaan toen het kabinet in juli de maatregelen weer aanscherpte. Dergelijke feesten vallen niet onder bestaande garantieregelingen. Het kabinet zou dat bekijken.

Ook is de burgemeesters beloofd dat het systeem met toegangstesten in de horeca voor 13 augustus opnieuw beoordeeld zou worden. "Als mensen vrij in en uit en heen en weer mogen lopen, kan er ook zonder opzet van alles misgaan. Daar hadden we al voor gewaarschuwd en dat is gebleken door diverse uitbraken in de nachthoreca", aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

De burgemeesters van het beraad zijn voorzitter van hun veiligheidsregio. De veiligheidsregio's moeten handhaving van kabinetsbesluiten over coronamaatregelen organiseren.