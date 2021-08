Nieuw-Zeelandse premier houdt grenzen nog tot volgend jaar dicht

Al sinds het begin van de coronacrisis kunnen alleen Nieuw-Zeelanders huiswaarts keren, zij moeten direct na aankomst in het land verplicht 14 dagen in quarantaine in een hotel. Tussen 19 april en 23 juli opende Nieuw-Zeeland een Trans-Tasman-reisbubbel met Australië, maar toen Australië kampte met meerdere uitbraken van de Delta-variant besloten de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die reisbubbel voorlopig op te schorten.

‘Wij bevinden ons simpelweg nog niet in een positie om de grenzen met de wereld te openen’, vertelde Ardern tijdens de persconferentie, waarin ze reageerde op een recent verschenen rapport van experts die de autoriteiten ook adviseren voorlopig terughoudend te zijn. Eliminatie van het virus blijft volgens de premier voorlopig de beste strategie om het virus buiten de deur en de economie draaiende te houden.

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen ter wereld waar nauwelijks coronamaatregelen gelden. Door een strenge lockdown aan het begin van de pandemie zijn er in het land slechts 26 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Pas 17 procent van de 5 miljoen inwoners is volledig gevaccineerd, maar premier Ardern maakte donderdag ook bekend dat alle inwoners vanaf 1 september een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie.