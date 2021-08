Na ING en ABN AMRO geeft ook Rabobank kijkje in de boeken

Rabobank komt met cijfers over het eerste halfjaar en net als bij branchegenoten ING en ABN AMRO is de verwachting dat de voormalige boerenleenbank positieve resultaten kan laten zien. Banken profiteren van het economische herstel na de coronacrisis. Daarnaast kan waarschijnlijk weer wat geld vrijvallen dat eerder opzij werd gezet voor het geval risicovolle leningen niet terug zouden worden terugbetaald.

Tegelijkertijd blijft Rabobank last houden van de lage rente. De bank verlaagde onlangs opnieuw het spaarbedrag waarover klanten nog geen negatieve rente moeten betalen. Ook speelt de coronacrisis nog altijd mee. Veel bedrijven hebben nog steeds last van de maatregelen tegen de pandemie, maar ontvangen ook steun van de overheid. Daardoor kloppen ze minder vaak bij banken aan.

Ook is Rabobank aan een reorganisatie bezig waardoor in vijf jaar 5000 banen verdwijnen, onder meer door het sluiten van bankfilialen. Bovendien sluit Rabobank zijn spaarbanken in België en Duitsland nadat het niet is gelukt om daar kopers voor te vinden. Verder staan banken onder druk om niet meer te investeren in vervuilende bedrijven

Mogelijk geeft Rabobank ook duidelijkheid over de compensatie aan mensen die een lening met variabele rente hadden. Omdat die rentes niet meedaalden met de marktrente hebben al verschillende consumenten zaken bij geschillenbehandelaar Kifid gewonnen. Die golden weliswaar voor ander banken, maar Rabobank besloot om in dezelfde kwestie zelf een compensatieregeling op te tuigen en geen zaak bij Kifid af te wachten.