Nieuwe records op Wall Street, coronavaccinmakers onder druk

Voor BioNTech en Moderna was het de tweede dag op rij dat er stevige minnen werden geboekt na de recordstanden op maandag. Steeds meer marktkenners zetten vraagtekens bij de hoge waarderingen van de aandelen van de twee. Dit jaar zijn de aandelen tussen de 300 en 400 procent meer waard geworden, maar sinds maandag zijn de bedrijven tientallen miljarden aan beurswaarde kwijtgeraakt. In het kielzog van BioNTech verloor partner Pfizer woensdag bijna 4 procent.

De Dow-Jonesindex won uiteindelijk 0,6 procent tot een nieuw record van 35.484,97 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4447,70 punten, wat dus ook een aanscherping was van het één dag oude vorige record. Techgraadmeter Nasdaq bleef achter met een verlies van 0,2 procent tot 14.765,13 punten.

Investeringspakket Senaat

Beleggers verwerkten onder andere nieuwe inflatiecijfers. Daarnaast stemde de Senaat in met een investeringspakket ter waarde van 3,5 biljoen dollar. Daarmee moeten onder meer klimaatverandering en armoede worden bestreden.

Southwest Airlines maakte een eerder verlies goed en sloot 1,4 procent hoger. De luchtvaartmaatschappij merkt een toename van het aantal annuleringen nu er steeds meer zorgen zijn over de Delta-variant van het coronavirus. Het concern waarschuwde ook dat deze situatie het lastig maakt het derde kwartaal met winst af te sluiten.

Coinbase Global

Verder stond Coinbase Global (plus 3,2 procent) in de belangstelling. De handel in crypto’s op het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins groeide in het tweede kwartaal van het jaar explosief. Dat zorgde onder meer voor een fors hogere winst en omzet.

Dieetbedrijf WW International, dat voorheen bekendstond als Weight Watchers, verloor circa een kwart van zijn beurswaarde. De halfjaarresultaten van de onderneming stelden zwaar teleur. Zo bleef het aantal lidmaatschappen sterk achter bij de eigen raming van WW.

De euro was 1,1742 dollar waard, tegen 1,1740 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 69,27 dollar. Brentolie kostte 1,2 meer op 71,49 dollar per vat.