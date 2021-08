Poolse stemming over mediawet uitgesteld, regering in crisis

Het parlement in Polen heeft een stemming over een omstreden wijziging van de mediawet uitgesteld tot september. Het voorstel zou ertoe kunnen leiden dat de populaire kritische zender TVN24, in Amerikaans eigendom, zijn vergunning verliest.

Het nipte uitstel wordt gezien als een blamage voor de conservatieve regeringspartij Recht en rechtvaardigheid (PiS), die geen parlementaire meerderheid wist te regelen. De Poolse regeringscoalitie was dinsdag al uit elkaar gevallen vanwege de stemming over de wet die grote buitenlandse investeringen in Poolse media zou kunnen inperken, en daarmee volgens critici de persvrijheid. Duizenden Polen hadden dinsdag in tientallen steden geprotesteerd tegen de wetswijziging.

Premier Mateusz Morawiecki zegde de leider van een kleine coalitiepartner dinsdag de wacht aan, waarop deze Jaroslaw Gowin, die ook vicepremier is, de samenwerking beëindigde. De regering verloor ook enkele andere stemmingen en is dus haar meerderheid in het parlement kwijt. Maar in Polen is de regering pas gevallen als het parlement officieel het vertrouwen opzegt. De kans bestaat dat een minderheidsregering het land gaat besturen.