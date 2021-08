Krant: Britse premier zwakt plannen voor verbod op gasketels af

De Britse premier Boris Johnson zal naar verwachting een eerdere belofte afzwakken om de verkoop van gasketels tegen 2030 te verbieden in het Verenigd Koninkrijk. Binnen zijn Conservatieve Partij zijn er zorgen gerezen over de kosten voor consumenten van groene alternatieven, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Het vervangen van miljoenen gasketels is een belangrijk onderdeel van de strategie van het Verenigd Koninkrijk tegen 2050 klimaatneutraal te laten zijn. Gebouwen waren vorig jaar goed voor ruim een vijfde van de uitstoot van CO2 in het land. Het verwarmen van huizen en kantoren met aardgas was daarbij de grootste boosdoener.

Wil het land tegen 2050 aan zijn klimaatdoelstellingen voldoen zouden ketels tegen 2033 uit gebouwen verbannen moeten zijn, zo werd eerder berekend. Ministers hebben echter hun zorgen geuit over de kosten van alternatieven als warmtepompen, die als een van de weinige bruikbare alternatieven worden gezien. Een definitieve beslissing wordt later dit jaar verwacht nadat de regering met zijn langverwachte warmte- en gebouwenstrategie is gekomen.

Eerder deze week riepen milieugroeperingen zoals Greenpeace Johnson op om ‘concreet beleid uit te stippelen om de CO2-uitstoot zo snel mogelijk te verminderen’. Dat gebeurde nadat in een baanbrekend rapport van meer dan 230 internationale wetenschappers was gewaarschuwd dat de wereld veel sneller opwarmt dan was voorspeld.