Italiaans, mogelijk Europees hitterecord: 48,8 graden op Sicilië

In de regio Syracuse op het Italiaanse eiland Sicilië is met 48,8 graden een Italiaans en mogelijk een Europees record gemeten. De temperatuur moet nog officieel worden bevestigd.

Het vorige Italiaanse record dateert van 1999, met 48,5 graden, ook op Sicilië. In 1977 waren in de Griekse hoofdstad Athene en in een stad iets verderop 48 graden gemeten. Dat geldt nog steeds als officieel Europees record.

Niet alleen Sicilië kampt met een hittegolf, ook andere delen van Italië en andere landen aan de Middellandse Zee. De hittegolf komt door een hogedrukgebied dat de naam Lucifer heeft gekregen.