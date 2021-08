Cijfers Ahold Delhaize en ABN AMRO vallen goed op Damrak

Ahold Delhaize was woensdag op Beursplein 5 de sterkste stijger in de AEX-index na de publicatie van zijn kwartaalupdate. De supermarktonderneming wist de omzet afgelopen maanden weer op te voeren in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, toen veel consumenten vanwege de onzekerheid rond het coronavirus aan het hamsteren sloegen. Een treetje lager in de MidKap wist ABN AMRO te verrassen met een winst van dik 9 procent na cijfers.

Ook topman Frans Muller van Ahold Delhaize had niet gedacht de prestaties van een jaar eerder te kunnen overtreffen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het bedrijf ook profiteerde van een overname en van gunstige wisselkoerseffecten. Evengoed stemde de update beleggers tevreden. Het aandeel Ahold Delhaize won 3,3 procent.

Mede door de winst van Ahold Delhaize sloot de AEX-index licht in de plus op 775,84 punten. Tegenover de koerssprong van het supermarktconcern stond onder andere een verlies van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway van 4,1 procent. Ook chipbedrijven als BE Semiconductor en ASM International en chipmachinemaker ASML stonden bij de zakkers in de AEX.

ABN AMRO

De kwartaalupdate van de ABN AMRO viel overduidelijk goed. De bank keerde afgelopen kwartaal terug naar winst, na de verliezen in het voorgaande kwartaal en in het coronajaar 2020, dankzij het herstel van de economie. Ook gaat ABN AMRO in oktober het slotdividend over 2019 uitbetalen. De MidKap sloot mede door de winst van ABN AMRO met een duidelijke plus van ruim 1 procent op 1086,82 punten.

Elders in Europa was het sentiment positief. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent. Beleggers reageerden onder meer op de inflatiecijfers in de Verenigde Staten. Die liepen in juli minder hard op dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar geleden bleef de geldontwaarding op hetzelfde hoge niveau. De hoge inflatie wordt onder meer veroorzaakt door gestegen prijzen voor grondstoffen en energie.

Valuta

In Frankfurt raakte Thyssenkrupp dik 5 procent kwijt na tegenvallende resultaten van het Duitse industrieconcern. Vestas Wind Systems zakte ruim 2 procent in Kopenhagen. De grootste maker van windturbines ter wereld verlaagde de verwachtingen na een teleurstellend kwartaal. Het bedrijf kampt met verstoringen in de toeleveringsketen en hogere kosten. De Britse maaltijdbezorger Deliveroo daalde ruim 4 procent in Londen na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,1740 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 67,87 dollar. Brentolie kostte 0,7 minder op 70,16 dollar per vat.