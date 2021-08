FVD’ers erkennen integriteitscollege Kamer niet

‘Wij erkennen het gezag van dit ‘college’ niet en zullen niet verschijnen’, schreef Van Meijeren woensdagmiddag in een tweet, die ook door Kerseboom werd gedeeld. Aanleiding was een voorval in het parlement in mei. Van Meijeren gaf zijn fractiegenoot drie zoenen om haar te feliciteren met haar eerste toespraak in het parlement. Het was een ‘volstrekt normale wijze’ van feliciteren waarvoor de twee zich niet willen verantwoorden, schrijft hij nu.

Van Meijeren deelde bij zijn tweet een brief van het College van onderzoek integriteit van de Kamer, die hij niet zegt te erkennen. ‘Het is aan DE KIEZER om te bepalen of Kamerleden integer zijn!’ Het bestuur van de Kamer kon de details van de brief woensdagmiddag niet direct bevestigen.

Het college kwam vorig jaar tot stand door een besluit van het parlement, en het proces waarmee de integriteit van Kamerleden wordt onderzocht is vastgelegd in een regeling. Over eventuele sancties (waarvan een maand schorsing van Kamerleden de zwaarste is) wordt een besluit genomen door het parlement. Het college geeft daarover alleen advies.