Belarus vaardigt sancties uit tegen diplomaten VS

Belarus heeft sancties afgekondigd tegen de Amerikaanse regering naar aanleiding van nieuwe Amerikaanse sancties tegen het bewind van president Aleksandr Loekasjenko. De Amerikaanse ambassade in Minsk moet zijn staf terugbrengen tot vijf mensen en de nieuwe ambassadeur Julie Fisher wordt toch niet als de diplomatieke gezant geaccepteerd. Minsk had haar eerst wel geaccepteerd, maar komt daar nu op terug volgens plaatselijke media.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Minsk zei dat de ambassade voor 1 september het personeelsbestand moet inkrimpen en hij noemde de laatste sancties van Washington ‘grof en openlijk vijandig’.

Maandag vaardigde Washington nieuwe sancties uit. Die zijn gericht tegen mensen en instellingen die in verband kunnen worden gebracht ‘met de gewelddadige onderdrukking van protesten (tegen Loekasjenko), met het dwingen te landen van een verkeersvliegtuig in mei om een opposant op te pakken of met financiële transacties die ten koste gaan van het volk van Belarus’.

Loekasjenko heerst al sinds 1994 over het Oost-Europese land en wordt telkens als president herkozen. Bij de laatste presidentsverkiezingen in augustus vorig jaar kreeg hij volgens de autoriteiten 80 procent van de stemmen tot woede van de oppositie. Het heeft tot een golf van massale protesten geleid die de regering met harde hand neerslaat.