Verstoringen in grote Chinese haven Ningbo Zhoushan

Een containerterminal in de Chinese haven van Ningbo Zhoushan, een van de grootste havens ter wereld, verwerkt momenteel geen inkomende en uitgaande containerdiensten. Volgens een verklaring van de haven iets ten zuiden van Shanghai gaat het om een systeemstoring. Naar verluidt is het personeel van de terminal in quarantaine na een positieve test van een medewerker.

Het stadsbestuur van Ningbo Zhoushan meldt in een verklaring op WeChat dat een medewerker van een terminal positief testte op het coronavirus. Alle naaste contacten van de man zijn inmiddels geïdentificeerd en zitten in quarantaine. Ningbo Zhoushan heeft verschillende containerterminals.

De situatie in de haven komt uiterst ongelegen. De laatste tijd zijn er al veel problemen in de leveringsketens wereldwijd door corona en containertekorten en de groeiende vraag naar grondstoffen omdat de economie weer aantrekt. De dagenlange verstoring van het Suezkanaal in het voorjaar droeg ook bij aan de ketenproblemen, net als eerdere coronamaatregelen in Chinese havens in de buurt van de industriële stad Shenzhen.