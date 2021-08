Weer ruim 2000 nieuwe coronagevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 17.365 meldingen van positieve tests gekregen, gemiddeld iets minder dan 2500 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 8 juli, aan het begin van de huidige golf. Dat gemiddelde daalt de laatste week minder langzaam dan in de weken ervoor.

In Amsterdam zijn 194 inwoners positief getest en in Rotterdam 136. Daarna volgen Den Haag (56), Almere (52), Zaanstad (35) en Utrecht (34). In 58 gemeenten was er geen elke positieve test en dat is het hoogste aantal sinds 6 juli.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen loopt nog steeds op. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM bericht dat negen coronapatiënten zijn gestorven. Het gaat om drie mensen uit Nijmegen, twee mensen uit Den Haag en twee uit Purmerend, en verder om inwoners van de gemeenten Amsterdam en Laren. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden, omdat het soms een tijdje duurt voor het overlijden is gemeld.

In de afgelopen week zijn 48 sterfgevallen door corona geregistreerd, gemiddeld bijna zeven per dag, het hoogste niveau sinds 9 juni.