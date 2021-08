Nieuwe aanklacht tegen Russische oppositieleider Navalni

De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalni is opnieuw aangeklaagd. Een Russische onderzoekscommissie wil dat hij wordt vervolgd voor het oprichten van een organisatie die ‘een bedreiging vormt voor de rechten van Russische burgers.’

De onderzoekers, die zich buigen over grote misdrijven in Rusland, doelen daarmee op de stichting tegen corruptie van Navalni. Die organisatie was onlangs als ‘extremistisch’ bestempeld en zodoende illegaal geworden. De stichting zou burgers hebben aangezet tot het plegen van illegale handelingen. Het kan drie jaar extra cel voor Navalni betekenen.

De bekende criticus van het regime in Moskou moest eerder dit jaar naar een strafkamp nadat hij was teruggekeerd uit Duitsland voor een behandeling tegen een vergiftiging. Hij moet een straf van 2,5 jaar uitzitten voor fraude.