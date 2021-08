Amerikaanse Senaat stemt voor economische agenda Biden

Zowel de Democraten als de Republikeinen hebben 50 zetels in de Senaat. Alle Democraten stemden voor het plan, alle aanwezige Republikeinen tegen. De Republikeinse senator Mike Rounds was niet aanwezig bij de stemming. Die laatste partij vindt dat de Amerikaanse overheid met het plan terreinen betreedt die aan de markt moeten worden overgelaten. Ook menen ze dat de schulden van de overheid te ver oplopen.

Het budgetplan bevat onder meer plannen voor betaald gezinsverlof en een uitbreiding van het zorgverzekeringsprogramma Medicare. Ook krijgen Amerikanen de mogelijkheid op twee jaar gratis scholing na de middelbare school.

Duurzame energie

Het pakket bevat ook plannen om het wagenpark van de federale overheid te elektrificeren. Daarnaast worden energiebedrijven gestimuleerd om sneller meer groene stroom te leveren. Nu is 40 procent van de elektriciteit die in de Verenigde Staten wordt gebruikt ‘schoon’. Biden wil dat dit percentage tegen 2030 op 80 procent staat.

Dinsdag stemde de Senaat al in met het omvangrijke pakket investeringen in infrastructuur ter waarde van 550 miljard dollar. De miljarden zullen worden uitgegeven aan het verbeteren van wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Samen met eerder goedgekeurde investeringen komt het totaal op zo’n 1 biljoen dollar.

De goedkeuringen door de Senaat zijn een overwinning voor de Amerikaanse president Joe Biden en de Democraten. In de Senaat hebben beide partijen 50 zetels in handen maar in geval van een gelijke stand zorgt de Democratische vicepresident Kamala Harris voor de doorslaggevende stem. Het Huis van Afgevaardigden moet nog wel instemmen met de plannen. Daar hebben de Democraten een meerderheid.