Belgische justitie wil eind aan rechtszaak Engel tegen viroloog

De rechtszaak van Viruswaarheid-voorman Willem Engel tegen de Belgische viroloog Marc Van Ranst mag niet doorgaan, vindt het Belgische Openbaar Ministerie. De zaak gaat volgens het OM niet over laster, maar over een persmisdrijf.

Engel stond woensdagmiddag tegenover Van Ranst in de rechtbank van Mechelen. De uitgesproken hoogleraar en opiniemaker, een van de gezichten van de strijd tegen de corona-epidemie in België, zou Engel hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter. Van Ranst doet de zaak af als aandachttrekkerij en een poging hem te intimideren en van zijn werk te houden.

De Mechelse rechtbank buigt zich nu eerst over de vraag of de kwestie er wel thuishoort. Als de rechter het OM volgt, wordt het voor Engel veel moeilijker. Een civiele zaak over laster is in België eenvoudig aangespannen, maar voor een klacht over een publicatie in de pers ligt de lat veel hoger. De belangrijkste verwijten van Engel aan Van Ranst gaan over een interview van de viroloog met het Financieele Dagblad, een perspublicatie dus.

Rond de zitting was er wat onrust in de buurt van het gerechtsgebouw. Medestanders van Engel weigerden zich in een café om de hoek aan de coronamaatregelen te houden. Toen er met asbakken en stoelen werd gegooid, greep de politie in.