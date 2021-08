Duizenden huishoudens missen huurtoeslag, vermoedt Woonbond

De Woonbond denkt dat duizenden huishoudens de huurtoeslag waar ze recht op hebben missen. Daarom roept de bond huurders op om te controleren of ze er recht op hebben. Door nieuwe regels hebben sinds vorig jaar 115.000 extra huishoudens recht op de toeslag. Volgens de Woonbond weet een deel van deze groep dat echter niet.

De inkomensgrenzen die het recht op de bijdrage bepalen zijn vanaf 2020 veranderd door een wetswijziging. De harde inkomensgrenzen, waarbij er helemaal geen recht op huurtoeslag is bij een inkomen boven een bepaald bedrag, zijn vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de toeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. ‘Ook zonder wetswijziging laten veel mensen het geld liggen, maar met de nieuwe groep huurders die recht heeft op de toelage, verwachten we dat nog meer mensen de toeslag zullen missen. Daarom onze waarschuwing’, legt een woordvoerder van de Woonbond uit.

Volgens de zegsman hebben huurders die in het verleden net boven de inkomensgrens zaten, nu mogelijk wel rechten op de bijdrage. ‘Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op de toelage.’ Het aanvragen van de toeslag over 2020 kan tot 1 september.