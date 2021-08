Nieuwe boek Stephen King komt binnen op 2 in bestsellerlijst

Horrorschrijver Stephen King is met zijn nieuwe boek hoog binnengekomen in de Bestseller 60. King’s Billy Summers is op de tweede plek in de bestsellerlijst te vinden, zo laat Stichting CPNB woensdag weten.

Het nieuwe boek vertelt het verhaal van huurmoordenaar Billy die met pensioen wil, maar nog één laatste klus moet voltooien. Billy Summers is het tweede boek dat de schrijver dit jaar uitbrengt. In begin maart kwam Later uit. De 73-jarige King heeft meer dan zestig boeken en honderden korte verhalen op zijn naam staan. Veel van zijn werk werd ook verfilmd, zoals onder meer Carrie, The Shining, The Green Mile en The Shawshank Redemption.

De Nachtdienst van Ester Verhoef is nog steeds op de eerste plek te vinden in de Bestseller 60. Op de derde plek in de lijst staat het boek van Lale Gül, Ik ga leven, dat deze week een plek zakte.

Naast King’s boek zijn er nog twee binnenkomers te vinden in de top 10. Baantjer. De Cock en de eenzame dood van Peter Römer en Bij het licht van de maan van Santa Montefiore komen respectievelijk binnen op de zesde en achtste plaats. Ook Je bent zoals je denkt van Michael Pilarczyk komt de Bestseller 60 weer binnen. Het boek was drie weken geleden ook in de top 10 te vinden maar kwam daarna niet meer voor in de lijst.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Ester Verhoef - De Nachtdienst

2. (-) Stephen King - Billy Summers

3. (2) Lale Gül - Ik ga leven

4. (3) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman - Derksen

5. (re) Michael Pilarczyk - Je bent zoals je denkt

6. (-) Peter Römer - Baantjer. De Cock en de eenzame dood.

7. (5) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (-) Santa Montefiore - Bij het licht van de maan

9. (4) Suzanne Vermeer - Dwaalspoor

10. (9) Karin Slaughter - Valse getuige