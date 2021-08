Demissionair minister Ollongren prijst veerkracht Valkenburg

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft woensdag de veerkracht geprezen van ondernemers en bewoners van Valkenburg aan de Geul, die een maand geleden werden getroffen door de overstromingen. Ze bracht woensdag een bezoek aan de door wateroverlast zwaar getroffen Adelante mytylschool in het dorp Houthem en sprak met gedupeerden van de watersnood in het centrum van Valkenburg.

Woensdagmiddag spreekt ze met onder anderen met burgemeester Daan Prevoo en plaatsvervangend dijkgraaf Josette Van Wersch, vertegenwoordigers van getroffen gemeenten en twee veiligheidsregio’s. Ollongren hoopt er een beeld te krijgen van de totale schade.

De wateroverlast veroorzaakte in de gemeente zo’n 400 miljoen euro aan schade, zei Prevoo eerder. De overstroming van het stadshart kwam tijdens het toeristische hoogseizoen. Veel horeca is sindsdien nog steeds gesloten omdat de mergelmuren moeten drogen voor er herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. ‘Een dubbele ramp’ noemde Ollongren dit, omdat de horeca ook door corona al hard getroffen werd.

Flatgebouw

Veel mensen kunnen niet voor de kerst terug naar huis, zoals Camiel (31) en Denise (33) America en hun 10 maanden oude zoontje Thijs, die Ollongren hun verwoeste huis toonden. ‘Binnen een half uur stond het water binnen’, vertelde Camiel. ‘In enkele seconden tijd werd vervolgens de achterpui eruit gedrukt.’ Het gezin kon ternauwernood worden gered. Niet alleen hun woning, ook hun onderneming bleek door water verwoest. Het gezin zit tijdelijk op een camping, maar moet daar weg omdat de verzekering de hoge prijzen niet meer betaalt. ‘We zijn weer op zoek naar een ander plekje’, zei Denise.

Ollongren bezocht daarnaast een flatgebouw aan het Berkelplein, dat zo beschadigd is dat sloop het enige alternatief lijkt, aldus Prevoo. Ook bracht de minister een bezoek aan een 90-jarige vrouw in een woning aan het Walramplein, die vertelde dat ze zo’n ramp nooit eerder had meegemaakt.

Diepe sporen

De ramp liet volgens Prevoo diepe sporen na bij veel inwoners. ‘Een man van 90 jaar sprak me aan. Hij zei: de volgende keer dat je een noodbevel tot evacuatie geeft schiet je maar een kogel door mijn kop.’

Ollongren bood woensdag vooral een luisterend oor. Komende vrijdag staat de schade in Limburg op de agenda van de ministerraad.