Spoorvervoerder DB Cargo: treinen uitgevallen door Duitse staking

Ook Nederlandse bedrijven hebben in hun toeleveringsketen enigszins last van de staking van Duitse treinmachinisten. Spoorvervoerder DB Cargo Nederland laat weten dat er treinen zijn uitgevallen, maar ook dat het merendeel van de treinen naar Duitsland nog rijdt. Verder kampt het bedrijf met vertragingen op het spoor.

DB Cargo werkt de klok rond met ploegendiensten van machinisten. ‘Het is steeds afwachten wat de volgende ploeg doet’, zegt een woordvoerder. De Nederlandse machinisten van DB Cargo rijden tot ver in het Ruhrgebied voordat er een Duitse collega bij komt. Andersom rijden Duitse machinisten ook helemaal tot Rotterdam.

Het treinverkeer in Duitsland ligt woensdag en donderdag grotendeels stil door een staking van treinbestuurdersvakbond GDL. Het is de eerste staking bij Deutsche Bahn sinds eind 2018. In het goederenverkeer staken machinisten al sinds dinsdagavond.

Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex verwachtte al dat er verstoringen zouden optreden voor Nederlandse bedrijven. ‘Het is weer een probleem in de leveringsketen. Eerst al corona en de containertekorten en nu dit’, somde een woordvoerster op. ‘Dat is heel schadelijk voor het bedrijfsleven en Nederlandse bedrijven hebben part noch deel aan dit conflict.’ Evofenedex heeft nog geen meldingen binnengekregen van verstoringen van aangesloten bedrijven.