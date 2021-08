President Biden wil virtuele wereldtop voor democratische leiders

President Joe Biden wil op 9 en 10 december een virtuele topconferentie houden van onder anderen democratische staatshoofden en regeringsleiders. In een woensdag verspreid plan staat dat Biden ook wil dat leiders van maatschappelijke groepen, hulporganisaties en topfiguren uit het bedrijfsleven aanschuiven.

De ‘top voor de democratie’ moet gaan over ‘de uitdagingen waar democratische samenlevingen voor staan en over de vraag hoe gezamenlijk een basis kan worden gelegd voor democratische vernieuwing’. De drie hoofdonderwerpen zijn volgens een verklaring van het Witte Huis het verdedigen tegen autoritaire leiders of systemen, de strijd tegen corruptie en het bevorderen van het respect voor de mensenrechten.

Biden wil ongeveer een jaar na zijn virtuele democratietop nog een tweede topbijeenkomst houden. Daar moet iedereen wel persoonlijk bij aanwezig zijn. Wereldleiders kunnen dan laten zien welke vooruitgang ze hebben geboekt sinds de eerste top.