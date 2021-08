Europese beleggers wachten op inflatiecijfer VS

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Een sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten zou ervoor kunnen zorgen dat de Amerikaanse centrale bank de omvangrijke coronasteun voor de grootste economie ter wereld sneller dan verwacht gaat afbouwen. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van ABN AMRO en Ahold Delhaize goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 bleef wat achter bij de rest van Europa door koersverliezen bij de chipbedrijven Besi en ASMI, die tot 2,4 procent verloren. De hoofdindex noteerde rond het middaguur een fractie lager op 774,80 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1080,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Ahold Delhaize ging aan kop in de AEX met een plus van 2,5 procent. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Online bleef het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com een grote groei doormaken. Het concern verhoogde ook opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar.

ABN AMRO

In de MidKap was ABN AMRO (plus 4,4 procent) de grote winnaar. De bank keerde afgelopen kwartaal terug naar winst, na de verliezen in het voorgaande kwartaal en in het coronajaar 2020, dankzij het herstel van de economie. Ook gaat ABN AMRO in oktober eindelijk het slotdividend over 2019 uitbetalen. Dat kan, omdat banken in de eurozone van de Europese Centrale Bank (ECB) dan weer hun aandeelhouders mogen belonen als hun financiële situatie dat toelaat.

Koffieconcern JDE Peet’s verloor 1 procent. Berenberg verlaagde het advies voor het moederbedrijf van Douwe Egberts. Postbedrijf PostNL (min 2,5 procent) noteerde ex dividend. Bij de kleinere bedrijven zakte Avantium 4 procent. Het chemiebedrijf leed in de eerste jaarhelft een verlies van bijna 11 miljoen euro.

Thyssenkrupp

In Frankfurt raakte Thyssenkrupp 7 procent kwijt na tegenvallende resultaten van het Duitse industrieconcern. Vestas Wind Systems zakte 2 procent in Kopenhagen. De grootste maker van windturbines ter wereld verlaagde de verwachtingen na een teleurstellend kwartaal. Het bedrijf kampt met verstoringen in de toeleveringsketen en hogere kosten. De Britse maaltijdbezorger Deliveroo daalde 3 procent in Londen na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,1712 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 68,20 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 70,62 dollar per vat.