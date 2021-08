E.ON boekt meer omzet door koud weer en hoge gasprijzen

De gasprijzen zijn in Europa hoger dan ooit. Dat komt doordat de voorraden vanwege de relatief koude winter laag zijn. Normaal gesproken worden die voorraden in de zomer aangevuld maar door leveringsproblemen en het herstel van de economie is gas schaarser en dus duurder.

De omzet van E.ON steeg in het eerste halfjaar van 2021 op jaarbasis met 8 procent naar 33 miljard euro. De winst zonder incidentele posten verdubbelde bijna naar 1,8 miljard euro. De resultaten waren beter dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. Het bedrijf heeft de verwachtingen voor het hele jaar met zo’n 15 procent opgeschroefd en rekent nu op een winst van tussen 4,4 miljard euro en 4,6 miljard euro.

E.ON laat weten dat het vanwege de overstromingen in juli de stroom heeft moeten uitschakelen van 165.000 mensen in het westen van Duitsland. Inmiddels heeft bijna iedereen weer elektriciteit, aldus het bedrijf.