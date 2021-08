Minister: Spoetnik-V 83 procent effectief tegen Delta-variant

Dat percentage ligt lager dan een eerder schatting van de vaccinmakers. Die verklaarden in juni nog dat ingeënte mensen met Spoetnik-V voor 90 procent zijn beschermd tegen besmetting met de Delta-variant. Moerasjko zei zich te baseren op de meest recente onderzoeksresultaten. Gevaccineerde mensen zijn volgens de bewindsman wel voor 95 procent beschermd tegen een ernstig ziekteverloop als ze besmet raken met de variant.

In het circa 144 miljoen inwoners tellende Rusland zijn tijdens de pandemie meerdere coronavaccins ontwikkeld, waaronder Spoetnik-V. Dat vaccin wordt ook aan veel andere landen geleverd. In de Europese Unie nam onder meer Hongarije het middel in gebruik, hoewel het nog niet was goedgekeurd door de Europese vaccinwaakhond EMA. Het Russische coronavaccin wordt niet gebruikt in de Nederlandse vaccinatiecampagne.