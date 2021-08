Afghaanse president vliegt naar belegerde stad

De Afghaanse president Ashraf Ghani is woensdag naar de belegerde noordelijke stad Mazar-i-Sharif gevlogen. Daar komt hij zijn troepen aanmoedigen nu de Taliban in enkele dagen een kwart van de provinciehoofdsteden hebben veroverd.

De extremistische Taliban hebben sinds vrijdag 9 van de 34 hoofdsteden van provincies onder de voet gelopen. De laatste stad die in handen van de moslimextremisten viel was Faizabad, waar ongeveer 78.000 mensen wonen. President Ghani heeft inmiddels overleg gevoerd over de verdediging van Mazar-i-Sharif met militieleider Atta Mohammad Noor en de beruchte krijgsheer Abdul Rashid Dostum.

De val van Mazar-i-Sharif zou rampzalig zijn voor de regering, die de controle over het noorden van het land dan grotendeels kwijt zou zijn. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de Taliban. De fundamentalisten heersten in de jaren negentig ook al over een groot deel van Afghanistan, waaronder ook hoofdstad Kabul. Tegenstanders verenigden zich toen in de zogeheten Noordelijke Alliantie.

De opmars van de Taliban valt samen met het vertrek van internationale troepen uit Afghanistan. Die hebben daar twee decennia gestreden tegen de extremisten. De Verenigde Staten hadden met de Taliban afgesproken dat met de regering in Kabul onderhandeld zou worden over vrede, maar in dat overleg zit weinig beweging meer.