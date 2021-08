LeasePlan profiteert van chiptekort door verkoop occasions

LeasePlan verkocht de afgelopen periode ruim 75.000 auto’s, tegen bijna 58.000 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet steeg met 12 procent naar meer dan 2,4 miljard euro. De orderportefeuille van Leaseplan heeft nog nooit zo vol gezeten. De vloot van het leasebedrijf groeide in het tweede kwartaal met 1,6 procent naar 1,9 miljoen voertuigen.

De autoleasemaatschappij sloot het kwartaal af met een winst van 174 miljoen euro. Dat is op jaarbasis een verdubbeling. Het beeld is iets vertekend doordat het bedrijf in het tweede kwartaal van vorig jaar nog wel kampte met tegenvallers. Zo waren de winkels in de maanden april en mei gesloten wegens lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.

Occasionplatform CarNext is in juli op eigen benen gezet. De occasionmarktplaats heeft 400 miljoen euro aan investeringen opgehaald om door te groeien. ‘CarNext heeft een volledig digitaal bedrijfsmodel opgebouwd en beschikt over de technologie, de infrastructuur en de auto’s die nodig zijn om de Europese markt voor gebruikte auto’s van 400 miljard euro te ontwrichten’, zegt topman Tex Gunning van LeasePlan. CarNext heeft een overeenkomst met LeasePlan en mag ‘voor de lange termijn’ de tweedehands auto’s van de leasemaatschappij verkopen.