Vastgoedontwikkelaar CTP groeit hard door

Ontwikkelaar en verhuurder van logistiek vastgoed CTP is in het eerste halfjaar van dit jaar sterk gegroeid. Het bedrijf van de Nederlandse miljardair Remon Vos profiteerde van de toegenomen aandacht voor webwinkels en kon meer ruimte aan zijn distributiecentra en gecombineerde parken met logistieke en kantoorruimte toevoegen en verhuren. Bovendien heeft het bedrijf meer land dan ooit in bezit om te gaan ontwikkelen.

Het in Praag gevestigde CTP, dat in maart naar de beurs in Amsterdam ging, heeft nu 6,6 miljoen vierkante meter aan vastgoed waarover het bedrijf huurinkomsten ontvangt. Dat zal aan het einde van dit jaar 7,7 miljoen vierkante meter zijn, verwacht het bedrijf nu. Bij de beursgang ging het bedrijf nog uit van 7,5 miljoen vierkante meter aan het einde van 2021.

Vos zette CTP in Tsjechië op en in dat land, Roemenië, Hongarije en Slowakije heeft het bedrijf een marktaandeel van meer dan 25 procent. Daarnaast is CTP bezig om te groeien in Oostenrijk, Bulgarije en Polen en zijn de eerste activiteiten in Nederland gestart. Hier wil CTP 300 miljoen euro investeren, gaf het bedrijf eerder al aan. Zo ontwikkelt het bedrijf een eerste locatie nabij Rotterdam en kocht het een flinke lap grond bij Waalwijk.

De winst in het afgelopen jaar bedroeg 188,3 miljoen euro, een forse stijging ten opzichte van de ruim 105 miljoen euro uit de eerste helft van vorig jaar. Voor heel 2021 verwacht CTP dat de meewind in het logistieke vastgoed aanhoudt. Wel ziet het bedrijf dat de rente wat stijgt. Ook kan toenemende inflatie een rem zetten op de economische ontwikkeling in de tweede jaarhelft.