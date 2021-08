Staking legt grote delen Duits treinverkeer plat

Het treinverkeer in Duitsland ligt woensdag en donderdag grotendeels stil door een staking van treinbestuurdersvakbond GDL, meldt Deutsche Bahn. Het is de eerste staking bij Deutsche Bahn sinds eind 2018.

In veel stations waren woensdagochtend stilstaande treinen en lege perrons te zien. Slechts een kwart van de lange-afstandstreinen rijdt. Ook het regionale treinverkeer wordt waarschijnlijk hard getroffen, evenals grensoverschrijdende verbindingen. Reizigers wordt dan ook aangeraden om niet-dringende reizen uit te stellen.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing van loonsverhogingen. Deutsche Bahn heeft voorgesteld om de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. De vakbond wil echter al in 2021 een loonsverhoging zien, plus een bonus van 600 euro, en een tweede loonsverhoging van 1,8 procent in 2022.

Onnodige escalatie

Deutsche Bahn noemt de staking ‘een onnodige escalatie over de rug van de treinreizigers’, net nu na maanden van coronabeperkingen het aantal treinreizigers weer begint aan te trekken. De spoormaatschappij leed door corona in 2020 een historisch verlies van 5,7 miljard euro.

De staking ging woensdagochtend om 02.00 uur van start bij de personentreinen. In het goederenverkeer staken machinisten al sinds dinsdagavond. Naar verwachting rijden de treinen vanaf vrijdagochtend weer.