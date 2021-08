Freelancers in zakelijke dienstverlening verhogen uurtarief

Bijna 40 procent van de duizend ondervraagde freelancers zegt hun tarief te hebben verhoogd. Volgens Fiverr moesten bedrijven noodgedwongen digitaliseren en hadden ondernemingen plotseling veel hulp nodig. Maar een heel klein deel van de ondervraagden zegt dat de pandemie niet van invloed is geweest op hun tarief. De ontwikkelingen geven volgens Fiverr een ‘duidelijke professionaliseringsslag’ van de freelancers aan.

Lang niet overal hebben freelancers hun tarieven kunnen verhogen, laten zelfstandigenorganisaties ZZP Nederland en Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) weten. Met name sectoren waar het door de pandemie niet goed is gegaan, zoals de horeca en de cultuursector, staan uurtarieven nog onder druk. ‘Als je ic-verpleegkundige bent, kun je wat meer vragen, of als je in de techniek- of bouwsector zit, want daar is momenteel schaarste, maar monopolistische opdrachtgevers zoals de overheid bepalen doorgaans het tarief’, legt voorzitter Frank Alfrink van ZZP Nederland uit.