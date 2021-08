Aandacht voor gevolgen versoepeling bij resultaten Ahold Delhaize

Bij de bekendmaking van de cijfers van Ahold Delhaize over het tweede kwartaal, gaat de aandacht uit naar de gevolgen die de versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland, België en de Verenigde Staten op de omzet van het supermarktconcern hebben gehad. Klanten gaven tijdens de lockdowns flink meer uit in de winkels van het bedrijf achter onder meer Albert Heijn.