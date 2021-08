Ollongren bezoekt door overstromingen getroffen Valkenburg

Het wassende water van juli veroorzaakte grote schade in Valkenburg. Zo stortte er een brug in, werden wegen deels weggespoeld en liepen woningen, kroegen, restaurants, een kerk en winkels onder water. De afgelopen weken is het centrum opgeruimd en de meeste troep is weggehaald.

Het centrum van Valkenburg was voor de herstel- en opruimwerkzaamheden op slot gegaan, maar is sinds dinsdagavond weer helemaal open.