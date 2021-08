ABN AMRO schrijft waarschijnlijk weer winst, na eerdere verliezen

ABN AMRO heeft over het tweede kwartaal naar verwachting weer winst geboekt, na verliezen in het voorgaande kwartaal en in coronajaar 2020. Net als andere banken kan het financiële concern de laatste tijd profiteren van het herstel van de economie.

Daar staat tegenover dat de coronapandemie nog altijd niet voorbij is en banken nog steeds kampen met een ongunstig renteklimaat. De spaarrente is niet voor niets al tijden erg laag en ABN AMRO-klanten met meer dan 150.000 euro op hun rekening hebben te maken met een negatieve spaarrente.

De rode cijfers in de voorgaande periode kwamen vooral door een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Maar er waren in het eerste kwartaal ook positieve punten te benoemen. Het marktaandeel op het gebied van nieuwe hypotheken ging bijvoorbeeld wat omhoog. Daarnaast viel er al weer een deel van het bedrag vrij dat eerder apart was gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald.

Mogelijk kan ABN AMRO woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers nog een update geven over de nederlaag die de bank eerder dit jaar leed bij klachteninstituut Kifid in een zaak over woekerrentes op kredieten. Van deze doorlopende kredieten met variabele rente gaf het concern er naar schatting tienduizenden uit in de periode waarvoor Kifid de bank vermaande.

Consumentenbond Claimservice kondigde in maart aan voor die leningen een miljoenenclaim bij de bank in te dienen. Later gingen de claimclub en de bank om tafel om de mogelijkheden van een compensatieregeling te onderzoeken.