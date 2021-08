Records op Wall Street na stemming over infrastructuurplan

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met winsten de handel uitgegaan. Dat gebeurde nadat de Senaat had ingestemd met een pakket investeringen in infrastructuur ter waarde van 550 miljard dollar. Met name energie-, industrie- en grondstofbedrijven stonden bij de winnaars. Techaandelen stonden wel onder druk.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op een nieuwe recordstand van 35.264,67 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot eveneens een nieuw record van 4436,75 punten.

Leveranciers van materialen en machines voor grote projecten als Caterpillar, Deere en Vulcan Materials wonnen tot 2,5 procent vanwege de ophanden zijnde uitgaven voor het verbeteren van wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Na de Senaat is het nog wel aan het Huis van Afgevaardigden om met het plan in te stemmen.

Nasdaq

Techgraadmeter Nasdaq speelde 0,5 procent kwijt tot 14.788,09 punten. Volgens kenners kozen investeerders ervoor winsten te nemen vanwege de groeiende kans dat steunmaatregelen in de VS worden afgebouwd. Dat is met name voor techaandelen ongunstig omdat beleggers vooral naar toekomstige winstgroei kijken.

AMC Entertainment verloor een eerdere winst en leverde ruim 6 procent in. De bioscoopketen verwelkomde de voorbije maanden weer meer bezoekers nadat coronamaatregelen werden versoepeld. Daarnaast maakte AMC bekend voor het eind van het jaar aankopen met bitcoins mogelijk te maken.

Tesla

Tesla zag het aantal afgeleverde auto’s in China vorige maand sterk dalen in vergelijking met een maand eerder en verloor 0,5 procent. Verder zakte chipproducent Intel 0,2 procent. Dat concern maakte bekend voor 5 miljard dollar aan obligaties in de markt te zetten.

Vaccinmaker Moderna verloor bijna 6 procent, nadat het aandeel een dag eerder 17 procent aan waarde had gewonnen. Het bedrijf gaat een overeenkomst tekenen met de Canadese regering om een fabriek in Canada te bouwen waar zogeheten mRNA-vaccins wordt geproduceerd.

Olieprijzen

De olieprijzen en de koersen van oliebedrijven maakten een deel van de verliezen van maandag weer goed. De sector staat onder druk door een nieuw rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder op 68,40 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 70,74 dollar per vat. Olieconcerns ExxonMobil en Chevron wonnen bijna 2 procent aan beurswaarde. De euro was 1,1719 dollar waard, tegen 1,1718 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.